CAN 2023: les affiches des huitièmes de finale connues - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2023: les affiches des huitièmes de finale connues Publié le jeudi 25 janvier 2024 | Abidjan.net

© Autre presse par DR

Football/ Mondial 2026: voici le calendrier de la CAF pour les éliminatoires en Afrique

Tweet

La Confédération africaine de football a dévoilé les affiches des huitièmes de finale de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football au terme des phases de poule qui ont pris fin le mercredi 24 janvier 2024.





Selon ce programme du deuxième tour de la compétition consulté par Abidjan.net, la Côte d'Ivoire, le pays hôte de la compétition croisera le fer lundi prochain avec le Sénégal, le champion d'Afrique en titre, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.



Le samedi 27 janvier prochain, Les Lions indomptables du Cameroun affronteront les Super Eagles du Nigéria.



Les Lions de l'Atlas du Maroc, premier du groupe F disputeront mardi prochain une place en quart de finale avec l'Afrique du Sud.



La Guinée Équatoriale sera opposée à la Guinée dimanche prochain et la Namibie sera face à l'Angola samedi prochain dans un match qui promet.



Les Aigles du Mali et les Étalons du Burkina Faso vont en découdre mardi prochain pour une place en quart de finale.



Quant au Cap Vert et la Mauritanie, deux équipes qui ont surpris plus d'un lors de cette compétition, seront opposés lundi prochain.



Par ailleurs, la République démocratique du Congo tentera de créer la surprise dimanche prochain face à l'Égypte, vice-champion en titre.



Seize équipes participeront à ces huitièmes de finale de la CAN 2023.

La finale de cette compétition est prévue le 11 février prochain.

L.Barro