Lutte contre l’immigration: les voyageurs sénégalais devront désormais obtenir un visa de transit pour l’Espagne - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Lutte contre l’immigration: les voyageurs sénégalais devront désormais obtenir un visa de transit pour l’Espagne Publié le jeudi 25 janvier 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par Dr

Interception de candidats à l`émigration clandestine

Tweet

À partir du 19 février prochain, le gouvernement espagnol mettra en place l'obligation de visa de transit pour les citoyens munis d'un passeport sénégalais. Cette décision vise à résoudre la situation préoccupante à l'aéroport Barajas de Madrid, où le nombre croissant de personnes dans les zones réservées aux demandeurs d'asile a suscité des préoccupations.



Selon l'Agence de presse espagnole (Efe), environ 87% des 350 demandeurs d'asile actuellement en attente de traitement à Barajas cette semaine sont de nationalité sénégalaise, selon les syndicats de police. Ces derniers dénoncent le recours frauduleux à des demandes d'asile, notant que de nombreux immigrants sénégalais se rendent à Sao Paulo, au Brésil, sans visa.



Avec cette nouvelle exigence de visa de transit, les voyageurs sénégalais en escale en Espagne devront se rendre à l'ambassade d'Espagne dans leur pays. Ils seront tenus de fournir leurs empreintes digitales et de s'acquitter des frais associés à l'obtention de ce visa. Cette mesure vise à réguler le flux migratoire et à assurer un contrôle plus strict des demandes d'asile, contribuant ainsi à une gestion plus efficace des procédures à l'aéroport Barajas.



HB