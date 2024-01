Vainqueurs de tous leurs matchs de poule : Les lions, ROI de Yamoussoukro - adakar.com

Par Woury DIALLO (Envoyé spécial à Yamoussoukro) – Et de trois pour les champions d’Afrique. Pour le compte de la dernière journée de la phase de groupe, les Lions se sont logiquement imposés face au Sily National (2-0), hier à Yamoussoukro. Un derby gagnant et aussi historique pour l’Equipe nationale du Sénégal, qui vient de réaliser son premier carton plein dans une Can.



Après la Gambie (3-0), puis le Cameroun (3-1), c’était au tour de la Guinée de crouler sous le poids de l’Equipe sénégalaise. Une victoire (2-0) qui permet aux champions d’Afri­que d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football sénégalais, puisque c’est la première fois qu’une équipe sénégalaise réalise le carton plein en phase de groupe d’une Can.

Dans ce match, l’Equipe guinéenne aura longtemps retardé l’échéance en refusant de se découvrir. Regroupé dans sa zone, le Sily National tentera de profiter de la moindre opportunité. Et cela, malgré les deux changements opérés par le sélectionneur, Aliou Cissé, avec les titularisations de Abdoulaye Seck et Nampalys Mendy en remplacement de Moussa Niakhaté et du jeune Lamine Camara.

Dans ce derby marqué par quelques accrochages, le Sily ne s’est jamais montré dangereux. D’ailleurs, le gardien Edouard Mendy aura passé un après-midi tranquille.

Se contentant du point du nul, la bande à Naby Keïta parvient toutefois à contenir les offensives d’une Equipe sénégalaise qui avait, à chaque fois, réussi à ouvrir le score durant les quinze premières minutes. Les Lions vont finir par tomber dans le faux rythme imposé par l’adversaire.

Il faudra attendre la 54e mn pour assister à la plus nette occasion du match. Sur une mauvaise relance de la défense guinéenne, Sadio Mané s’échappe et se retrouve seul face au gardien qu’il élimine, mais manque le but ouvert.

C’est finalement le défenseur Abdoulaye Seck, pour sa première titularisation dans cette Can, qui va décanter la situation à la 61e mn, sur un coup franc de Krépin Diatta, repris de la tête, au second poteau.

Menée, l’Equipe guinéenne décide de sortir de sa zone et laisse des espaces dans son dos. Sur une balle récupérée par Gana Guèye, dans l’entrejeu, Sadio Mané sert idéalement Iliman Ndiaye qui s’en va tromper le portier guinéen dans les arrêts de jeu (2-0).

Le Syli aurait pu réduire le score, mais Edouard Mendy, qui n’a rien à eu à faire dans ce match, sort une magnifique parade pour conserver ses cages inviolées suite à un retourné acrobatique de l’attaquant guinéen Morgan Guila­vogui. C’est la seule véritable occasion de l’Equipe guinéenne, qui enregistre sa première défaite et termine finalement à la 3e place, derrière le Cameroun qui a battu la Gambie (3-2).

En tête du Groupe C avec trois victoires en autant de sorties, les Lions vont disputer les huitièmes lundi prochain, toujours au Stade Konan Banny de Yamoussoukro.