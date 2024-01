Rougeole en Afrique : l’opération « Grand Rattrapage » reconduite pour enrayer la chute de la couverture vaccinale - adakar.com

Rougeole en Afrique : l'opération « Grand Rattrapage » reconduite pour enrayer la chute de la couverture vaccinale Publié le jeudi 25 janvier 2024

Cette campagne lancée par l’OMS et l’Unicef a pour objectif de « rétablir les progrès perdus en raison de la pandémie » de Covid-19.



La course de fond, engagée depuis 2023 dans de nombreux pays africains, se poursuivra en 2024. Après la chute de la couverture vaccinale contre la rougeole notamment, mais pas seulement, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Unicef ont lancé en avril une campagne de « Grand Rattrapage », pilotée par la coalition internationale GAVI-l’Alliance du vaccin, pour tenter de « rétablir les progrès perdus en raison de la pandémie » de Covid-19.



L’enjeu est de vacciner 22 millions d’enfants, dont 6,1 millions en Afrique, qui n’ont bénéficié d’aucune vaccination ces dernières années contre la rougeole, maladie dix fois plus contagieuse que le SARS-CoV-2. « Une priorité absolue » pour le docteur Tedros Ghebreyesus, patron de l’OMS. Ces enfants vivent en grande majorité en Angola, en République démocratique du Congo (RDC), à Madagascar et au Nigeria, ce dernier pays pesant pour plus d’un tiers des besoins.