CAN 2023: Ce n’est pas encore la fin, 06 entraîneurs passent à la trappe - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2023: Ce n’est pas encore la fin, 06 entraîneurs passent à la trappe Publié le jeudi 25 janvier 2024 | Rewmi

© AFP par ISSOUF SANOGO

Démarrage de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2023

La 34e édition de la coupe d`Afrique des Nations de football démarre ce samedi 13 janvier 2024 avec en match d`ouverture la Côte d’Ivoire contre la Guinée-Bissau au stade Alassane Ouattara d`Ebimpé. Tweet

La 34e édition de la Can de football n’est pas encore arrivée à termes. Mais déjà des têtes commencent à tomber. Beaucoup d’entraîneur ont été limogé par leur pays après des défaites que leurs peuples ne peuvent digérer ces déceptions.

L’entraîneur de la Gambie, Tom Saintfiet, avait donné le ton en annonçant sa démission au poste de sélectionneur, suite à l’élimination des Scorpions en phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations.



Du côté du Ghana, après une campagne catastrophique (élimination au 1er tour), l’équipe a terminé troisième du groupe B. Le Ghana a donc licencié l’entraîneur Chris Hughton ainsi que tous les membres de son staff technique.



Jean-Louis Gasset lui aussi n’est plus le sélectionneur de la Côte d’Ivoire. La défaite surprenante contre la Guinée équatoriale (0-4) a été le revers de trop. Jean-Louis Gasset remercié, Emerse Fae sera aux commandes pour assurer l’intérim.



L’Algérie se sépare également de son entraîneur. La Fédération algérienne de Football a officialisé la fin de l’aventure de Djamel Belmadi à la tête de l’Équipe Nationale de L’Algérie. Les Fennecs ont été éliminés de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) après la défaite (1-0) lors de la 3ème journée du groupe D face à la Mauritanie, le mardi 23 janvier dernier.



Le sélectionneur de la Tunisie lui a démissionné. Éliminée dès l’étape des phases de groupe, après son nul 0-0 face à l’Afrique du Sud, la Tunisie a vu son sélectionneur Jalel Kadri jeter l’éponge.



C’est le 6e coach qui quitte ses fonctions pour insuffisance de résultats ou une autre raison dans cette CAN 2023, après ceux du Ghana, de la Gambie, de la Côte d’Ivoire et de l’Algérie. Quant au sélectionneur de la Tanzanie, l’Algérien Adel Amrouche, il a été emporté par ses déclarations sur le Maroc. Il affirmait que le Maroc contrôlait tout du côté de la Confédération Africaine de Football, même les arbitres.



Des propos polémiques qui n’avaient pas plu du tout à la haute instance du football continentale qui avait ouvert une enquête dans la foulée.



Entre temps, la sanction est tombée. La CAF a suspendu 8 matches l’ancien coach du MC Alger. Mais ce n’est pas tout, la Tanzanie a aussi décidé de s’en séparer.