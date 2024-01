Diourbel: Le bilan de l’accident passe de 8 à 13 morts - adakar.com

Diourbel: Le bilan de l'accident passe de 8 à 13 morts Publié le jeudi 25 janvier 2024

Le bilan de la collision entre un bus Tata et un véhicule de transport communément appelé Mbacké-Touba, s'est alourdi en passant de 8 à 13 morts, a appris Seneweb d'une source hospitalière. "Nous avons retrouvé 8 morts sur le coup. Trois personnes ont succombé à leurs blessures en cours d'évacuation à l'hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel. Deux autres blessés sont décédés dans la structure sanitaire lors de la prise en charge", confie notre source médicale. Actuellement, un blessé est admis en réanimation. Et 10 autres sont pris en charge à l'hôpital régional de Diourbel. Mais le pronostic vital de ces 10 blessés n'est plus engagé, selon notre interlocuteur.