Abdoulaye Diouf Sarr : « Il urge de se lever pour… » Publié le jeudi 25 janvier 2024

Abdoulaye Diouf Sarr

Inquiet de la léthargie qui mine les rangs de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, a quelques semaines de l’élection présidentielle du 25 février, le coordonnateur régional du parrainage à Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr, est décidé à secouer les rangs. « Il urge de se lever immédiatement, d’arrêter les bruits de couloirs et d’aller vers les Sénégalais », lance-t-il dans un entretien accordé à Source A de ce mercredi 24 janvier. Le directeur du Fonds souverain d’investissements (Fonsis) poursuit : « Nous devons comprendre que nous devons tous mouiller le maillot pour faire gagner Amadou Ba, dès le premier tour. » Pour ce faire, suggère l’ancien ministre de la Santé : « Il faut diminuer les réunionnite et aller rencontrer les Sénégalais dans les domiciles pour la victoire de notre candidat qui est garant de la stabilité, de la paix, et de l’émergence du Sénégal. »



