Can 2023 : le Sénégal réalise un carton plein historique dans sa poule Publié le jeudi 25 janvier 2024

Les quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA titrent principalement sur le carton plein historique de l’équipe nationale de football dans la poule C de la Coupe d’Afrique des nations en cours en Côte d’Ivoire, le Sénégal se tournant désormais vers les huitièmes de finale de la compétition avec l’objectif d’aller le plus loin possible pour conserver son titre.



Stades note que les Lions du Sénégal de football sont « maîtres de Yamoussoukro » alors que Le Quotidien estime qu’ils en sont les « rois » pour avoir remporté tous leurs matchs de poule à la trente-quatrième édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) organisée par la Côte d’Ivoire. La victoire 2-0 contre la Guinée, mardi soir, a permis aux poulains du sélectionneur Aliou Cissé de réaliser « un carton plein historique » et d’être la « seule équipe (de cette Can à être) reçue 3/3 » pour neuf points au compteur.



« Le football sénégalais est en train d’avancer », se réjouit Aliou Cissé avant de se dire « satisfait du rendement sur les trois matchs » de la sélection sénégalaise lors desquels elle a marqué huit buts sur un encaissé. Préparant désormais les huitièmes de finale, les Lions « connaîtront aujourd’hui leurs adversaires » à l’issue des dernières rencontres des phases de poules des autres groupes.



Walf Quotidien salue aussi le « carton plein des Lions » désormais « focus sur les huitièmes » de finale de la compétition même s’il faut reconnaître que la génération de Sadio Mané et de Kalidou Koulibaly a réalisé « un parcours jamais égalé en équipe nationale ». Mais cette performance n’empêche pas le sélectionneur Aliou Cissé à garder la tête sur les épaules, estimant qu’il leur « reste encore quatre matches » à gagner pour conserver le titre de champion d’Afrique remporté pour la première fois de l’histoire du football sénégalais en 2022, lors de la précédente édition de la Can au Cameroun.



Son homologue guinéen, Kaba Diawara, disant en amont toute sa hâte de croiser les champions d’Afrique pour pouvoir juger le niveau de son équipe, a reconnu à la fin du match la suprématie des Lions : « Rien à dire, le Sénégal a dominé » de bout en bout la partie alors que le Syli national a essayé d’imposer le défi physique en première mi-temps, énervant par moments les joueurs sénégalais dans ce derby ouest-africain.



Sur un autre sujet, Le Soleil indique que « le Sénégal redit niet » à la légalisation de l’homosexualité. « 123 pays se sont exprimés, avant-hier, lundi 22 janvier 2024, lors de la présentation du quatrième rapport national périodique au Groupe de travail sur l’examen national périodique universel (Epu) du Sénégal. Pays le mieux élu du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, il a tenu son rang en exposant ses réalisations et défis. Alliant diplomatie et fermeté, Maître Aissata Tall Sall, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et cheffe de la délégation sénégalaise, a tenu la dragée haute à certains représentants occidentaux qui ont demandé la légalisation de l’homosexualité », explique le quotidien national.