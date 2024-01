CAN 2023 : toutes les affiches des 1/8es de finale sont connues - adakar.com

CAN 2023 : toutes les affiches des 1/8es de finale sont connues
Publié le mercredi 24 janvier 2024

La phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 a rendu son verdict. Après trois journées très mouvementées et riches en émotion, le programme complet des huitièmes de finale est connu. Les hostilités débuteront le samedi 27 janvier avec le choc Nigeria-Cameroun.



Le lendemain aura lieu le duel des Guinée et l’Égypte affrontera la RD Congo. Lundi 29, nouveau choc entre le tenant du titre sénégalais et l’hôte ivoirien, qualifié d’extrême justesse grâce à la victoire des Marocains sur la Zambie. Les Lions de l’Atlas concluront d’ailleurs ces huitièmes de finale mardi 30 janvier à 21h face à l’Afrique du Sud.



Samedi 27 janvier



-18h : Angola - Namibie



-21h : Nigeria - Cameroun



Dimanche 28 janvier



-18h : Guinée - Guinée Équatoriale



-21h : Égypte - RD Congo



Lundi 29 janvier



-18h : Cap Vert - Mauritanie



-21h : Sénégal - Côte d’Ivoire



Mardi 30 janvier



-18h : Mali - Burkina Faso



-21h : Maroc - Afrique du Sud