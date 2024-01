Football: La Côte d’Ivoire qualifiée in extremis pour les huitièmes de finale de la CAN 2023 - adakar.com

Football: La Côte d'Ivoire qualifiée in extremis pour les huitièmes de finale de la CAN 2023 Publié le mercredi 24 janvier 2024 | aDakar.com

CAN 2023: large défaite ( 0-4) de la Côte d’Ivoire face à la Guinée Équatoriale

La sélection ivoirienne de football a obtenu in extremis mercredi soir, son ticket pour les huitièmes de finale de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football au terme de la phase des poules de cette compétition.

Avec trois points et classée troisième du groupe A, les Éléphants de Côte d’Ivoire ont été repêchés parmi les meilleures équipes classées troisième de ce tournoi pour participer au deuxième tour après la victoire ( 1-0) du Maroc face à la Zambie dans le groupe F.



La Côte d’Ivoire avait été défaite lundi dernier ( 0-4) par la Guinée Équatoriale au Alassane Ouattara d'Ébimpé compromettant ses chances de qualification pour les huitièmes de finale.



Ainsi, les quatre meilleures équipes classées troisième de leurs poules respectives qui participeront au deuxième tour de ce tournoi sont la Guinée, la Mauritanie, la Namibie et la Côte d’Ivoire.



Seize équipes participeront à ces huitièmes de finale de la CAN 2023 qui débuteront samedi prochain.

L.Barro