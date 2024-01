CAN 2023: qualification du Mali, de l’Afrique du Sud et de la Namibie pour les huitièmes de finale - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2023: qualification du Mali, de l’Afrique du Sud et de la Namibie pour les huitièmes de finale Publié le mercredi 24 janvier 2024 | Abidjan.net

© aDakar.com par DR

CAN 2023/Troisième tour poule B : Rencontre Mozambique vs Ghana

Abidjan le 22 janvier 2024, Le Mozambique a affronté ce lundi le Ghana au cours du troisième match des matches de la poule B au stade Alassane Ouattara d`Ebimpé. Tweet

Les Aigles du Mali, les Bafana Bafana de l'Afrique Sud et les Brave Warriors de la Namibie se sont qualifiés mercredi soir pour les huitièmes de finale de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football à l'issue de la troisième journée du groupe E.



Le Mali et la Namibie se sont neutralisés ( 0-0) au stade Laurent Pokou de San-Pédro au terme de cette troisième journée. Avec ce score, le Mali qui a cinq points devient le leader du groupe. Quant à la Namibie, qui a quatre points et qui est le troisième de cette poule, elle est également qualifiée pour les huitièmes de finale.



Au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud ont tenu en échec ( 0-0) la Tunisie.



Ce score qualifie ainsi l'Afrique du Sud ( quatre points, 2ème) pour les huitièmes de et élimine la Tunisie ( 4ème) de cette compétition avec deux points.



Les huitièmes de finale de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football débutent samedi prochain.

L.Barro