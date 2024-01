Emilio Nsue dans l’histoire de la CAN CAF TotalEnergies - adakar.com

Emilio Nsue dans l'histoire de la CAN CAF TotalEnergies Publié le mercredi 24 janvier 2024

© Autre presse par Dr

Emilio Nsue Lopez, capitaine de l’équipe de Guinée Equatoriale

Depuis le jeudi 18 janvier 2024, Emilio Nsue Lopez est entré dans le cercle très fermé des joueurs ayant réussi à marquer un triplé lors d’une rencontre de Coupe d’Afrique des Nations. L’attaquant et capitaine de la Guinée Equatoriale s’est offert un hat trick lors de la victoire 4-2 de son équipe face à la Guinée-Bissau.



L’attente aura duré 16 ans, puisque depuis l’édition 2008 au Ghana et le triplé du marocain Soufiane Alloudi lors de la victoire 5-1 des Lions de l’Atlas contre la Namibie, en phase de groupes, aucun autre joueur n’avait réussi à envoyer le ballon trois fois dans les filets dans un même match.



Emilio Nsue est devenu le 17ème joueur à inscrire un triplé depuis la première édition de la CAN disputée au Soudan en 1957. Il offrait ainsi, le 18ème ha-trick de l’histoire de la compétition.