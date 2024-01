Présidentielle au Sénégal : "la mouvance Sonko" se réorganise autour de Bassirou Diomaye Faye - adakar.com

Présidentielle au Sénégal : "la mouvance Sonko" se réorganise autour de Bassirou Diomaye Faye
Publié le mercredi 24 janvier 2024 | France 24

Écarté de l'élection présidentielle du 25 février, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, au cœur d'un feuilleton politico-judiciaire depuis plusieurs années, veut malgré tout continuer à faire vivre sa candidature et Bassirou Diomaye Faye, l'un de ses plus proches collaborateurs, pourrait jouer les doublures. Mais la tâche s'annonce ardue pour cet ancien inspecteur des impôts, détenu depuis avril dernier pour "outrage à magistrat" et "diffamation".



Ils sont sonnés mais ne s'avouent pas vaincus. Les soutiens de l'opposant Ousmane Sonko cherchent une parade après la publication, samedi 20 janvier, par le Conseil constitutionnel du Sénégal, de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 février, sur laquelle ne figure pas le nom de leur champion.



Sans grande surprise, les Sages ont écarté la candidature du maire de Ziguinchor, en raison de sa condamnation définitive à six mois de prison avec sursis, le 4 janvier, le rendant "inéligible pour cinq ans", dans une affaire l'opposant à Mame Mbaye Niang, le ministre du Tourisme et des Loisirs.