Rufisque : une bande organisée accapare 36 parcelles et empoche 330 millions de FCFA

Grâce à de faux documents, une bande s'est accaparée d'un terrain de 89 a, constitué de 36 parcelles de terrains sises au quartier Noflaye de Rufisque et appartenant à autrui. Sur la base d'actes basés sur ces faux, Cheikh Fall, gérant de l'entreprise individuelle à l'enseigne « Ets Cheikh Fall», a levé 330 millions de Fcfa à la Bsic, confie Libération.



Tabara Diouf (ménagère, domiciliée à Rufisque au quartier Thiokho), Mor Talla Ba (écroué déjà pour autre cause), Cheikh Mar (vendeur de véhicules, domicilié à la cité Soprim), Cheikh Fall (commerçant, domicilié à Sacré-Cœur 3) et Ndella Cissé (commerçante, domiciliée à Kounoune) ont été arrêtés par la Division des investigations criminelles (Dic) puis déférés au parquet pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux dans des documents administratifs, usurpation d'identité, blanchiment de capitaux et complicité de ces chefs.