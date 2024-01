Présidentielle : ’toute personne qui travaille pour son report est un ennemi’ - adakar.com

Le report de la prochaine présidentielle est de plus en plus agité par certains candidats à la candidature dont les dossiers ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. Le Forum civil prévient et menace.



Macky SALL qui reçoit ce mercredi le collectif des candidats spoliés est accusé de manœuvrer pour un report de la présidentielle. Cette éventualité très loin de faire l’unanimité. En effet, de nombreuses voix s’élèvent pour la rejeter en bloc. C’est le cas le coordonnateur du Forum civil qui s’insurge contre tout report. « L’élection présidentielle doit se tenir le 25 février 2024. Toute personne du pouvoir, de l’opposition ou de la société civile qui travaille pour son report est un ennemi de la démocratie et ne mérite aucune considération de la part du peuple », écrit Birahim SECK.