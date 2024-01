CAN 2023: le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire Jean Louis Gasset remplacé par le trio de Faé-Demel et Gouaméné - adakar.com

News Sport Article Sport CAN 2023: le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire Jean Louis Gasset remplacé par le trio de Faé-Demel et Gouaméné Publié le mercredi 24 janvier 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par FRANCK FIFE

CAN 2023: large défaite ( 0-4) de la Côte d’Ivoire face à la Guinée Équatoriale

Le Nzalang Nacional de la Guinée Équatoriale a étrillé ( 4-0) lundi soir les Éléphants de Côte d`Ivoire à l`issue d`un match de la troisième journée du groupe A de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football disputé au stade Alassane Ouattara d`Ébimpé. Tweet

La Fédération ivoirienne de football (FIF) a annoncé le limogeage du français Jean Louis Lucien Gasset et de son adjoint Ghislain Marie Joseph Printant à la tête de la sélection de Côte d'Ivoire, ce mercredi 24 janvier 2024, en raisons de résultats insuffisants durant la compétition en cours, via un communiqué officiel, a-t-on appris.



La FIF indique dans sa note que l'intérim du poste sera suppléé par l'ex-international ivoirien Emerse Faé, en attendant que le recrutement d'un autre entraîneur soit effectué. Emerse Faé, adjoint de Jean Louis Gasset prend les rênes des Eléphants en compagnie de son ancien co-équipier Guy Demel et de l'ancien gardien de but, champion d'Afrique de l'aventure 1992, Alain Gouamené.

C'est ce trio de locaux qui est attendu sur les prochains résultats des pachydermes ivoiriens dans la suite de l'aventure de la CAN 2023. La Côte d'Ivoire attendant les résultats des dernières oppositions de ce mercredi pour confirmer une hypothétique qualification.



L'institution poursuit, en présentant ses regrets pour le parcours des éléphants durant la phase de groupe de la CAN 2023 dont elle est le pays hôte. Il appelle à l'union de tous pour les échéances à venir tout en restant convaincue du potentiel de l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire.