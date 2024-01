Football/CAN 2023: démission de Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire - adakar.com

Football/CAN 2023: démission de Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire Publié le mercredi 24 janvier 2024 | aDakar.com

Football/CAN 2023 : démission de Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire (Officiel)

Le sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire, le français Jean-Louis Gasset a été limogé de ce poste pour " résultats insuffisants conformément au contrat d’objectif qui le liait à la Fédération ivoirienne de Football ( FIF)".



" Le président de la FIF et son comité exécutif informent les associations, membres, le public sportif, la presse nationale, internationale et l’ensemble des supporters de l’équipe de football de Côte d’Ivoire qu’il est mis fin aux contrats du sélectionneur-entraîneur Jean-Louis André Lucien Gasset et de son adjoint Ghislain Marie Joseph Printant pour résultats insuffisants conformément au contrat d’objectif qui les liait à la FIF", rapporte en substance un communiqué de la FIF transmis mercredi Abidjan.net.



Selon le communiqué, M. Gasset est remplacé par Emerse Faé, le sélectionneur-entraîneur adjoint qui assurera l’intérim en attendant l’ouverture d’une procédure de recrutement du nouveau sélectionneur-entraîneur.



La FIF a conclu en exprimant ses " regrets " pour le parcours des Éléphants durant la phase de poule de la CAN 2023 appelant

" à l’union de tous pour les échéances à venir".



Ce limogeage de M. Gasset intervient quelques jours seulement après la débâcle des Éléphants de Côte d’Ivoire battus ( 0-4) par le Nzalang Nacional de la Guinée Équatoriale lundi soir lors d’un match de la troisième journée du groupe A de la 34ème édition Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football.



Avant ce communiqué de la FIF, le média panafricain Jeune Afrique évoquait dans un article que le sélectionneur ivoirien Jean-Louis Gasset avait présenté sa démission à Yacine Idriss Diallo, le président de la FIF. Laquelle démission, a ajouté le média, a été acceptée par celui-ci.

Jean-Louis Gasset a été nommé le 20 mai 2022 sélectionneur de l’équipe ivoirienne de football.

L’un des objectifs fixés au technicien français à sa nomination était d’atteindre au moins les demi-finales de la CAN 2023 organisée par la Côte d’Ivoire.



L.Barro