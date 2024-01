Marine nationale: un nouveau patrouilleur de haute mer baptisé “Niani“ par le chef de l’État - adakar.com

Marine nationale: un nouveau patrouilleur de haute mer baptisé "Niani" par le chef de l'État
Publié le mercredi 24 janvier 2024

Inauguration du nouveau patrouilleur de Haute mer “Niani“

Dakar, le 24 janvier 2024 - Le chef de l`État a inauguré le nouveau patrouilleur de la Marine nationale lors de la Journée de la Marine nationale tenue à la Base navale Amiral Faye Gassama. Tweet

Le président de la République, Macky Sall, chef suprême des Armées, a baptisé le nouveau Patrouilleur de Haute mer de la Marine nationale sénégalaise “Niani“ au cours de la cérémonie marquant la Journée de la Marine nationale, mardi 23 janvier 2024, à la Base Navale Amiral Faye Gassama.



Ce 49e anniversaire de la Marine nationale a également servi de prétexte au président de la République Macky Sall pour réaffirmer sa détermination à faire face aux réseaux de la criminalité transfrontalière maritime et à tous ceux qui veulent faire de la mer un espace de non droit.



"Nous ne baisserons pas pavillon face aux réseaux de la criminalité transfrontalière maritime, aux trafiquants illicites, et à tous ceux qui veulent faire de la mer un espace de non droit", a déclaré le président Macky Sall.



La cérémonie solennelle a été aussi saisie par le président Macky Sall pour rendre hommage aux 5 commandos de la Marine sénégalaise disparus au cours d’une intervention en haute mer contre un navire transportant de la Cocaïne, il y a quelques semaines.



D’ailleurs sur invitation du président de la République, une minute de silence a été observée pour honorer la mémoire de ces 5 Jambaars décédés en opération. Il s’agit des commandos Makane Diouf, Bernard Faye, Koukamidio Sambou, Omar Sambou et Philippe Ndome Sagne.



"Nous prions pour le repos de leur âme, exprimons à leurs familles notre profonde compassion et leur assurons de notre soutien. Ces héros ont incarné jusqu’au bout les valeurs cardinales professées par les devises des Armées “On nous tue, on ne nous déshonore pas“, et de la Marine nationale “En mer, pour la patrie“", a déclaré le chef de l’État, en présence des familles.



Au cours de la cérémonie, des décorations ont été également remises à des personnels de la Marine.



Makhtar C.