Siphiwe Tshabalala : « de loin la meilleure CAN »

Après son but magnifique lors de la première Coupe du Monde de la FIFA organisée par l'Afrique en 2010, l'icône du football sud-africain, Siphiwe Tshabalala, a réussi à graver son nom dans les livres d'histoire du football africain en devenant le premier joueur à marquer un but lors de la première édition de la Coupe du Monde organisée par l'Afrique.



"Shabba", comme on appelle affectueusement la légende aux dreadlocks, fait partie de la liste des légendes de la CAF présentes à la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.



S'adressant à CAFOnline en marge de la compétition en cours à Korhogo, où il est basé dans la même ville hôte que les Bafana Bafana, Tshabalala a salué l'organisation de la CAF et l'accueil chaleureux des Ivoiriens dans l'organisation de ce qui a été jusqu'à présent une 34e édition exceptionnelle du plus grand événement d'Afrique.