Diourbel: un accident de la route fait 13 morts (Sources médicales) Publié le mercredi 24 janvier 2024

L'accident de la route a impliqué un bus et un véhicule de type 4X4 dans la nuit du mardi au mercredi, près du village de Nébé, dans la région de Diourbel.



Le choc a causé la mort sur le coup de 8 personnes et une quinzaine de blessés très graves. Le bilan de l'accident connaîtra une évolution quelques heures plus tard avec le décès de 5 autres personnes, après évacuation médicale, portant le bilan macabre à 13 morts, indiquent des sources médicales de l'Hôpital régional de Diourbel.



Après la survenue de l'accident, les sapeurs pompiers du groupement d’incendie et de secours N°2 se sont rapidement déployés sur les lieux pour procéder aux premiers secours. Cependant, la violence de l'accident due à un excès de vitesse a rendu leur travail très difficile.



Pour plus d'efficacité, les sapeurs pompiers et la gendarmerie ont mutualisé leurs forces avec les agents du ministère de la Santé. Ce qui a permis de porter secours rapidement aux blessés et de procéder au dépôt des corps sans vie à la morgue de l'hôpital régional de Diourbel.



Makhtar C.