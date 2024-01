Présidentielle 2024: Aminata Touré récuse la rencontre des recalés avec et appelle à l’unité de l’opposition - adakar.com

Présidentielle 2024: Aminata Touré récuse la rencontre des recalés avec et appelle à l'unité de l'opposition Publié le mercredi 24 janvier 2024



Aminata Touré

Aminata Touré a clairement exprimé son désintérêt pour une rencontre avec le Président Macky Sall, comme elle en est prévue ce mercredi soir, affirmant sur sa page X, ex Twitter, qu’elle ne cherche pas à rencontrer celui qui l’a renvoyée de l’Assemblée et a annulé ses parrainages pour l’éliminer de la présidentielle.



Dans son post, l’opposante à écrit, "Je ne suis en aucune manière intéressée par une rencontre avec Macky Sall qui m’a illégalement renvoyée de l’Assemblée et a fait annuler mes dizaines de milliers de parrains pour m’éliminer de l’élection présidentielle".



Elle a ajouté que tout ce qu’il reste à faire à Macky Sall est de respecter la date officielle de l’élection présidentielle du 25 février, d’organiser des élections libres et transparentes, et de libérer les milliers de prisonniers politiques actuellement détenus.



En vue de la présidentielle de février 2024, Aminata Touré a appelé à l’unité de l’opposition pour battre le candidat d’Amadou Ba dès le premier tour, affirmant que cela ouvrirait la voie à un véritable changement pour le pays.



