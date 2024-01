CAN 2024: le Sénégal veut garder la tête froide après son parcours sans faute - adakar.com

CAN 2024: le Sénégal veut garder la tête froide après son parcours sans faute
Publié le mercredi 24 janvier 2024 | RFI

Aliou Cissé, sélectionneur national du Sénégal

Seule équipe de la compétition à avoir pour le moment réussi à remporter ses trois premiers matchs, le Sénégal fait un début de CAN parfait. Les hommes d’Aliou Cissé font désormais partie des grands favoris à la victoire finale.



La CAN est souvent impitoyable avec ses vainqueurs sortants. Les exemples de champions en titre éliminés dès le premier tour de l’édition suivant le sacre sont légion, mais avec trois victoires en trois matchs, le Sénégal a échappé à la malédiction et fait partie jusqu’ici des équipes les plus convaincantes de cette CAN 2024.



Face à la Gambie, au Cameroun et à la Guinée, la tâche s’annonçait ardue pour les hommes d’Aliou Cissé, qui n’ont pourtant fait qu’une bouchée de leurs adversaires. « C’était un groupe très compliqué, certains le considéraient comme le groupe de la mort, avec la malédiction du champion. Aujourd’hui, je pense qu’en trois matches on a pu montrer que l’on était capable de ne pas s’endormir sur nos lauriers », s’est félicité le sélectionneur sénégalais.