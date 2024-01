Politique/Présidentielle 2024 : Macky Sall prêt à recevoir une délégation des candidats "recalés" ce soir - adakar.com

Politique/Présidentielle 2024 : Macky Sall prêt à recevoir une délégation des candidats "recalés" ce soir
Publié le mercredi 24 janvier 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

Le président Macky Sall a reçu des maires et présidents de conseil départemental signataire d`une pétition pour sa candidature

Dakar, le 2 juillet 2023 - Le président Macky Sall a reçu au palais les maires et présidents de conseil départemental signataire d`une pétition pour sa candidature à la présidentielle du 25 février 2024. Tweet

Le Président Macky Sall a répondu favorablement à la lettre des "candidats récalés" et a confirmé sa disponibilité à les rencontrer ce soir à 18h au palais de la République, renseigne PressAfrik ce mercredi 24 janvier 2024.



Suite à une réunion des candidats mercredi pour discuter de la marche à suivre, il a été décidé d'envoyer une délégation de 15 personnes pour représenter le groupe lors de l'audience présidentielle.



La liste des représentants pourrait être étendue après une réunion prévue ce mercredi afin de définir les éléments de langage à utiliser devant le chef de l'État. Parmi les thèmes qui seront abordés figurent la libération des détenus politiques, la tenue d'élections inclusives, libres et transparentes.



Ladite délégation comprendra des personnalités telles que Cheikh Bamba Diéye et Cheikh Tidiane Gadio. En revanche, la présence de Bougane Gueye Dany, Dr Abdourahmane Diouf, et du député Abdou Bara Mbacké Doly ne sera pas confirmée.



HB