Tragique accident à Nébé : 8 morts et 14 blessés dans une collision entre un bus et un véhicule de 14 places

Publié le mercredi 24 janvier 2024

Un accident de la circulation survenu à hauteur du village de Nébé a causé la mort de 8 personnes et a laissé 14 autres blessées,renseigne e-média ce mercredi 24 janvier 2024



. Le Premier ministre, actuellement en visite économique dans la région de Diourbel, s'est rendu sur les lieux pour évaluer la situation.



L'accident s'est produit après 23h, à la sortie de Diourbel en direction de Gossas. Il a impliqué un bus Tata et un véhicule 14 places baptisé Mbacké-Touba, en route vers Porokhane. Toutes les victimes décédées, dont des hommes, se trouvaient dans le véhicule de Mbacké-Touba.



Sur les 14 blessés, huit sont dans un état jugé grave, tandis que les six autres présentent des blessures moins sévères. Tous les blessés ont été transportés à l'hôpital de Diourbel pour recevoir les soins nécessaires. Les circonstances exactes de l'accident font actuellement l'objet d'une enquête par les autorités compétentes.



HB