CAN 2023: Les Lions du Sénégal terminent à la 1ère place du Groupe C en battant la Guinée 2-0
Publié le mercredi 24 janvier 2024

Les Lions de la Téranga du Sénégal ont enchaîné une troisième victoire dans les phases de groupes en battant, ce mardi 23 janvier 2024, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, le Syli national de la Guinée.



Dans un match très accroché, notamment la première période, les joueurs de Aliou Cissé ont réussi à se sortir du piège guinéen.



Les champions d’Afrique en titre se sont imposés 2-2. Le premier but du Sénégal est intervenu à la 62e minute de jeu sur une tête de Abdoulaye Seck qui reprend un coup magistralement tiré par Krépin Diatta.



Le deuxième but sera l’œuvre de Ilimane Ndiaye, le joueur de l’Olympique de Marseille inscrit son premier but en Coupe d’Afrique des Nations, en profitant d’un parfait décalage de Sadio Mané, à la 91e minute.



Avec cette victoire, les Lions de la Téranga terminent les phases de groupes avec 3 victoires en 3 matches, totalisant ainsi 9 points. Les Lions du Sénégal ont inscrit 8 buts et n’en ont encaissé qu’un seul.



Pour les huitièmes de finale, le Sénégal, qui a fini à la première place du Groupe C, attend de connaître son adversaire qui sera le meilleur troisième soit des Groupes A, B ou F pour un match prévu le lundi 29 janvier à 17 heures à Yamoussoukro.



Makhtar C.