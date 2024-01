Football: L’entraîneur du Ghana, Chris Hughton, limogé après l’élimination du Ghana en phase de poules de la CAN 2023 - adakar.com

Football: L'entraîneur du Ghana, Chris Hughton, limogé après l'élimination du Ghana en phase de poules de la CAN 2023 Publié le mercredi 24 janvier 2024

© Autre presse par DR

Football: L’entraîneur du Ghana, Chris Hughton, limogé après l’élimination du Ghana en phase de poules de la CAN 2023

L’entraîneur de l’équipe nationale de football du Ghana, Chris Hughton, a été limogé par la fédération ghanéenne de Football. Ce limogeage survient après l’élimination des Black stars en phase de poules de la CAN 2023 TotalEnergies a appris Abidjan.net ce mercredi 24 janvier 2024 sur le compte X de cette institution sportive.





Cette décision survient après le match nul 2-2 entre le Ghana et le Mozambique comptant pour le troisième match de poule du groupe B. Ce nul, qui consacre qui l’élimination prématurée du Ghana de la compétion avec 2 points, soit deux match nul et une défaite, est la raison du limogeage de Christopher William Gerard Hughton, le selectionneur des black stars du Ghana.





Christopher William Gerard « Chris » Hughton, ancien footballeur irlandais reconverti comme entraîneur, était à la tête des black stars du Ghana depuis moins d’un an en remplacement à Otto Addo. Il a disputé douze rencontres avec le Ghana qui ont résulté 4 victoires, 4 nuls et 4 défaites, un bilan mitigé pour sa première expérience à la tête d’une équipe nationale.





Dans la foulée, l’entraîneur de la Gambie, Tom Sainfiet, a annoncé sa démission le mardi 23 jannvier 2024 suite à l’élimination de son équipe face au Cameroun (2-3). Et l’on apprend également que celui de l’Algérie, Djamel Belmadi a aussi annoncé dans les vestiaires à ses joueurs son départ de la tête de cette équipe.







