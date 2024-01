CAN 2023: l’Angola et le Burkina Faso filent en huitièmes de finale - adakar.com

CAN 2023: l'Angola et le Burkina Faso filent en huitièmes de finale Publié le mercredi 24 janvier 2024 | aDakar.com

© AFP par ISSOUF SANOGO

CAN 2023: l’Angola et le Burkina Faso filent en huitièmes de finale

Les Palancas Negras d’Angola et les Étalons du Burkina Faso se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football après un match de la troisième journée du groupe D de ce tournoi disputé mardi soir au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro et sanctionné par une victoire ( 2-0) des angolais.



Les angolais sont ainsi les leaders du groupe D avec six points devant le Burkina Faso ( 2ème) avec quatre points, la Mauritanie ( 3ème) avec trois points et l’Algérie ( 4ème) avec deux points.



Au stade de Bouaké, la Mauritanie qui était opposée à l’Algérie dans le cadre de la 3ème journée de ce groupe D, a remporté cette rencontre sur le score de ( 1-0) éliminant ainsi les Fennecs de la compétition.

Les Mourabitounes de la Mauritanie ont de fortes chances d’être qualifiés pour le second tour du tournoi en tant que meilleur troisième.



La Côte d’Ivoire abrite la 34ème édition de la CAN qui s’achèvera le 11 février prochain.



L.Barro