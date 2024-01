CAN 2023: Le sélectionneur de la Gambie Tom Saintfiet annonce sa démission (Conférence de presse) - adakar.com

Tom Saintfiet, entraîneur de la Gambie

Le sélectionneur de la Gambie Tom Saintfiet a annoncé sa démission après la défaite du pays (2-3) contre le Cameroun en match de poule de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, a appris Abidjan.net, ce mardi 23 janvier 2024.





« C’est une décision difficile, mais je pense qu’elle est dans le meilleur intérêt de la Gambie», a déclaré Saintfiet lors de la conférence de presse après le match. Et d’ajouter, « J’ai donné tout ce que j’avais au pays, mais je pense qu’il est temps pour quelqu’un d’autre de prendre la relève».





Saintfiet est un Belge de 50 ans qui a été nommé entraîneur de la Gambie en 2018 et a mené le pays à sa première qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations en 2021, où il a atteint les quarts de finale. Mais lors de cette Can 2023, la Gambie a réalisé une performance peu reluisante en perdant ses trois matchs de poule face au Sénégal, à la Guinée et au Cameroun.





Par ailleurs, Saintfiet est un entraîneur expérimenté qui a travaillé avec plusieurs équipes nationales africaines, notamment la Namibie, le Zimbabwe, l’Éthiopie, le Malawi et le Togo.





R-SEKONGO