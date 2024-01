CAN 2023/Groupe C: le Cameroun et le Sénégal qualifiés pour les huitièmes de finale - adakar.com

le Cameroun et le Sénégal qualifiés pour les huitièmes de finale

Les Lions indomptables du Cameroun ont battu mardi soir les Scorpions de la Gambie (3-2) au stade de la paix de Bouaké lors de la troisième journée du groupe C de 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football.



Avec cette victoire, les Lions indomptables du Cameroun qui ont quatre points, sont classés deuxième de ce groupe C devant la Guinée et la Gambie et sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2023.



Dans le deuxième match de ce groupe C disputé au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, les Lions de la Teranga du Sénégal ont dominé le Syli national de la Guinée ( 2-0) se qualifiant également pour les huitièmes de finale.

Sadio Mané et ses coéquipiers sont les leaders de ce groupe C avec neuf points.



Quant à l'équipe du Syli national de la Guinée, elle est le troisième de ce groupe c avec quatre points et pourrait être repêché pour les huitièmes de finale en que meilleur troisième.

La Gambie qui occupe la dernière place de ce groupe, est éliminée de la compétition.



La Côte d'Ivoire abrite depuis le 13 janvier dernier la 34ème édition de la CAN avec 24 équipes en lice.

La finale de ce tournoi est prévue le 11 février prochain.

L.Barro