CAN 2023: La CAF ouvre une enquête contre la Fédération Royale Marocaine de Football ("FRMF") et la Fédération Congolaise de Football ("FECOFA") Publié le mardi 23 janvier 2024

La Confédération africaine de football a décidé d'ouvrir une enquête, contre la Fédération Royale Marocaine de Football ("FRMF") et la Fédération Congolaise de Football ("FECOFA"), ce mardi 23 janvier 2024, à l'issue de l'altercation survenue entre les deux formations, le dimanche 21 lors de la neuvième journée de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energies, Côte d'Ivoire 2023.



Dans sa note, le CAF indique qu'elle "ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire jusqu'à ce que l'enquête soit terminée".



En effet, une échauffourée aurait éclaté entre les deux formations sur le terrain et une conversation tendue s'est produite après que Walid Regragui est traité de con le capitaine des léopards, chancel Mbemba, a indiqué le défenseur. Cependant le sélectionneur des lions de l'Atlas s'est étonné de l'accusation du congolais, en affirmant en conférence de presse plus tard, « Je n’ai rien à dire, j’ai beaucoup de respect pour Mbemba. C’est peut-être l’adrénaline qui l’a fait répondre comme ça, il n’y a pas de souci. Je regrette car on n’a pas donné une belle image, ni nous, ni la RDC ».



Rappelons que les deux équipes se sont séparées à l'issue de ce match sur un score de parité (1-1).



