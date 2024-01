Etat de santé, match contre la guinée à 17 h : les assurances de Aliou Cissé - adakar.com

Etat de santé, match contre la guinée à 17 h : les assurances de Aliou Cissé
Publié le mardi 23 janvier 2024

© aDakar.com par DR

Aliou Cissé, sélectionneur national du Sénégal

Victime d'un malaise, le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé de retour avec son groupe.



Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, a été victime d'un petit malaise, vendredi soir. Il a été admis à l'hôpital de Yamoussoukro, où il a passé la nuit, pour une pathologie infectieuse bénigne. Il sortait de son match victorieux contre le Cameroun (3-1).

Après des examens rassurants il a fait son retour avec son groupe ce samedi. En effet, ce lundi, à la veille du match de la troisième journée de la phase de groupe entre le Sénégal et la Guinée Conakry, le natif de Ziguinchor a répondu présent en conférence de presse. Avec un grand sourire, Cissé a rassuré les Sénégalais et tous ceux qui se sont inquiétés pour sa santé. « Je me sens très bien maintenant. Je tenais à remercier tous les gens qui se sont inquiétés pour moi, qui m’ont envoyé des messages. Ça m’a vraiment fait chaud au cœur. Je dis au peuple sénégalais que je me porte bien », confie Aliou Cissé.