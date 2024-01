Rejet de la candidature de Karim Wade: le Parti démocoratique sénégalais demande à ses militants de “se préparer à la résistance“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Rejet de la candidature de Karim Wade: le Parti démocoratique sénégalais demande à ses militants de “se préparer à la résistance“ Publié le mardi 23 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Karim Wade, homme politique sénégalais

Tweet

L’invalidation de la candidature de Karim Meïssa Wade à l’élection présidentielle du 25 février 2024 par le Conseil constitutionnel met le Parti démocratique sénégalais (Pds) ainsi que la coalition “Karim 2024“ dans tous leurs états. Les Libéraux se mettent désormais en ordre de bataille pour défendre les “droits fondamentaux“ de Karim Wade et engagent une lutte “pour l’intégrité de notre processus électoral“.



Le PDS demande à toutes sections, à toutes ses fédérations, à tous les comités électoraux K24 et à tous les mouvements de soutien de se réunir dans les plus brefs délais afin d’informer les militants et sympathisants "sur la gravité de la crise politique qui secoue actuellement notre pays et sur le coup d’état électoral en marche".



En effet, le Parti démocratique sénégalais engage ses militants et sympathisants “à se tenir prêts au combat pour réintégrer Karim Wade dans la liste des candidats à l’élection présidentielle et pour exiger la dissolution du Conseil Constitutionnel“.



La formation politique de l’ancien président de la République demande par ailleurs aux militants “de se préparer à la résistance pour mettre un terme à cette forfaiture, à défendre notre démocratie, la République et le droit des sénégalais de choisir librement leur Président“.



Il est également demandé aux libéraux de “se mobiliser pour préparer activement le retour imminent de Karim Wade, qui mènera le combat pour la restauration de la démocratie, de l’Etat de droit et du droit des Sénégalais à élire librement leur Président.“



La candidature de Karim Wade a été retoquée par le Conseil constitutionnel en raison de la nationalité française du fils d’Abdoulaye Wade qui était encore en vigueur au moment du dépôt de son dossier de candidature en décembre 2023.



"Karim WADE, né binational, n’a jamais opté pour la nationalité française héritée de ses parents. (...) Pour se mettre en règle avec les conditions imposées à une candidature à l’élection présidentielle, la renonciation à la nationalité française a été faite en 2018 par Karim Wade. Restée sans réponse, elle a été renouvelée par déclaration de perte de nationalité le 26 octobre 2023, soit 2 mois avant la déclaration sur l’honneur du 21 Décembre 2023, comme le prévoit expressément la loi française et attestée par le consul de l’ambassade de France au Qatar", indique la coalition Karim 2024.



Pour les soutiens de Karim Wade, cette situation constitue une injustice flagrante. C’est pourquoi le PDS entend déposer "tous les recours possibles, notamment devant la Cour de justice de la CEDEAO, pour rétablir Karim Wade dans ses droits.“



Commission parlementaire



La coalition “Karim 2024“ annonce son soutien à la Commission d’enquête parlementaire annoncée par les députés du Parti démocratique sénégalais à l’Assemblée nationale. La dite Commission devrait “enquêter sur les circonstances de cette disqualification, notamment sur les soupçons de conflits d’intérêts, de corruption et de collusion au sein du Conseil Constitutionnel“



"Des figures comme Farba NGOM et Abdou Latif COULIBALY jouent des rôles douteux avec certains membres du Conseil. Cette situation inédite porte atteinte à notre démocratie et à l’intégrité du prochain scrutin. Nous demandons au Président Macky Sall de prendre des mesures immédiates pour remédier à cette crise, notamment en révoquant le Premier Ministre Amadou BA, qui utilise son pouvoir pour manipuler l’élection et éliminer des candidats", indique le Pds dans sa déclaration.



Le Parti démocratique sénégalais s’insurge contre les “complots politico- judiciaires constants“ auxquels Karim Wade fait face depuis plus d’une décennie au Sénégal.



"Emprisonné injustement et exilé de force, ses droits fondamentaux ont été bafoués. Cette nouvelle exclusion du Conseil Constitutionnel constitue une violation supplémentaire de ses droits en tant que citoyen sénégalais. C’est la seconde fois que Karim WADE est arbitrairement empêché de participer à une élection présidentielle.

Le PDS et la Coalition K24 refusent désormais toute atteinte aux droits de leur candidat. Nous contestons la crédibilité actuelle du Conseil Constitutionnel et son incapacité à garantir des élections démocratiques crédibles. Cet énième complot politique contre Karim WADE ne passera pas et l’élection ne se tiendra pas sans sa participation", soutient le Parti démocratique sénégalais.



Makhtar C.