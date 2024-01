CAN 23: une enquête ouverte contre la Fédération Royale Marocaine de Football et la Fédération Congolaise de Football - adakar.com

Publié le mardi 23 janvier 2024

La Confédération Africaine de Football (CAF) a ouvert une enquête contre la Fédération Royale Marocaine de Football ("FRMF") et la Fédération Congolaise de Football ("FECOFA") a appris Abidjan.net ce mardi 23 janvier 2024 de sources concordantes.



Selon la CAF cette enquête fait suite aux incidents survenus à la fin de la rencontre entre le Maroc et la République Démocratique du Congo, lors de de la neuvième journée de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.

« La CAF ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. », précise notre source.



La Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 s’est ouverte le 13 janvier 2024 et prendra fin le 11 février prochain à l’issue d’une finale qui se jouera au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.



