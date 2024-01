CAN 2024: entre la Guinée et le Sénégal, ni arrangement ni relâche - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2024: entre la Guinée et le Sénégal, ni arrangement ni relâche Publié le mardi 23 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

CAN 2024: entre la Guinée et le Sénégal, ni arrangement ni relâche

Tweet

Les Lions sénégalais, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, affrontent mardi 23 janvier la Guinée à Yamoussoukro lors du dernier match du premier tour (groupe C) de la Coupe d’Afrique des nations. Le Syli national n’a besoin que d’un point pour s’assurer son billet pour le tour suivant. Mais dans ce derby, personne ne compte se faire de cadeau.



Comme on se retrouve. Il y a deux ans, au Cameroun, le Sénégal et la Guinée s’étaient déjà rencontrés lors de la phase de groupes de la CAN. Le contexte était bien différent : ce n’était que le deuxième match de la compétition pour l’un et l’autre, les Lions n’étaient pas encore champions d’Afrique et leur moteur avait alors du mal à s’enclencher.



Deux ans plus tard, dans cette CAN 2024 en Côte d’Ivoire, la donne est différente. C’est un Sénégal déjà qualifié et confiant, avec deux succès nets sur la Gambie et le Cameroun, qui se présente avec à une Guinée en ballotage favorable. En fait, c’est un match à enjeux et à calculs qui doit se tenir au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro.