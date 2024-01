CAN 2023/ Groupe B: l’Égypte et le Cap-Vert qualifiés pour les huitièmes de finale - adakar.com

CAN 2023/ Groupe B: l'Égypte et le Cap-Vert qualifiés pour les huitièmes de finale Publié le mardi 23 janvier 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par Franck N`Guessan

Football/ CAN 2023: Match Cap Vert vs Ghana au Stade Félix Houphouët Boigny

Abidjan le 14 janvier 2024. Le match de l`équipe du Cap Vert opposé au Ghana s`est tenu ce dimanche au Stade Félix Houphouët Boigny du Plateau Tweet

Les Pharaons d’Égypte ont obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale

de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) apres un match nul ( 2-2) face au Cap-Vert à l’issue d’un match de la troisième journée du groupe B disputé lundi soir au stade Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan.

Avec trois points, L’Égypte occupe la deuxième place du groupe B.



Le Cap-Vert qui est le leader de ce groupe B, est également qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN 2023 avec sept points.



L’autre choc de ce groupe B opposant pour le compte de la troisième journée ce lundi soir au stade Alassane Ouattara d’Ébimpé, le Ghana au Mozambique, s’est soldé un match nul ( 2-2).

Avec ce résultat, le Ghana qui a deux points, est troisième de ce groupe et n’est pas encore qualifié pour les huitièmes de finale de ce tournoi.



La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN)de football se déroule en Côte d’lvoire depuis le 13 janvier dernier

Le clou de cette grand-messe du football africain est prévu le 11 février prochain.



L.Barro