CAN 2023: large défaite ( 0-4) de la Côte d'Ivoire face à la Guinée Équatoriale

Le Nzalang Nacional de la Guinée Équatoriale a étrillé ( 4-0) lundi soir les Éléphants de Côte d'Ivoire à l'issue d'un match de la troisième journée du groupe A de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football disputé au stade Alassane Ouattara d'Ébimpé.



Avec cette nouvelle défaite, les Éléphants de Côte d'Ivoire compromettent leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale de la compétition avec seulement trois points derrière la Guinée Équatoriale et le Nigéria.



L'équipe Bissau-Guinéenne a été la plus concrète et réaliste au cours de cette rencontre en inscrivant quatre buts.



Le premier but du Nzalang Nacional a été inscrit par Emilio Nsué ( 42ème) devant une défense ivoirienne attentiste et fébrile.



De retour de la récréation, Emilio Nsué et ses coéquipiers corsent l'addition ( 2-0) à la 73ème minutes de jeu par Pablo Ganet.



L'attaquant vedette de la Guinée Équatoriale inscrit un doublé à la 75 ème ( 3-0).

Les joueurs ivoiriens désemparés, assistent l'adversaire qui déploie son jeu et inscrit un 4ème but à la 88ème grâce à une exploit de Yannick Buyala.

C'est sur ce score fleuve de ( 4-0) à l'avantage du Nzalang Nacional que l'arbitre soudanais met fin à la rencontre.





Les Éléphants de Côte d'Ivoire qui ont obtenu beaucoup d'occasions de buts pendant cette rencontre, ont pêché par leur manque de réalisme et de combativité.





La Côte d'Ivoire abrite depuis le 13 janvier dernier, la 34ème édition de la CAN.

Cette compétition s'achèvera le 11 février prochain.

L.Barro