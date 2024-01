COTEDIVOIRE-AFRIQUE-FOOTBALL / Les Lions du Sénégal affrontent le Sily national pour la 48e fois, mardi - adakar.com

COTEDIVOIRE-AFRIQUE-FOOTBALL / Les Lions du Sénégal affrontent le Sily national pour la 48e fois, mardi
Publié le lundi 22 janvier 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Le Sénégal et la Guinée vont s’affronter mardi pour la troisième journée de la phase des poules de la 34ᵉ Coupe d’Afrique des nations (CAN), un match représentant la 48ᵉ confrontation entre les deux équipes depuis leur première rencontre amicale en 1963.



Les Lions du Sénégal comptent 22 victoires au total, contre 13 pour le Sily national, les deux équipes s’étant quittées sur un nul à 12 reprises.



Mardi, elles vont s’opposer pour la 48e fois, soit la quatrième rencontre entre les deux équipes en phase finale de la CAN.



Le premier match ayant opposé le Sénégal et la Guinée dans cette compétition date de 1994. Les Lions s’étaient imposés, 2-1, en match de poule.



Le Sénégal était aussi venu à bout de la Guinée, 3-2, lors des quarts de finale de la CAN 2006.



Le sélectionneur actuel de la Guinée, Kaba Diawara, avait marqué le premier but de cette rencontre, au stade stade Haras El-Hedood d’Alexandrie, à la 24ᵉ mn.



Seize matchs amicaux



La troisième et dernière confrontation entre les deux pays en CAN date de la précédente édition à Bafoussam, au Cameroun, en 2022, pour la phase des poules. Cette rencontre s’est soldée par un nul vierge.



Deux des confrontations entre le Sénégal et la Guinée ont eu lieu lors d’éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations.



La Guinée a éliminé le Sénégal des CAN de 1970 et 1972, des Jeux africains de 1973 également.



La première opposition entre les deux voisins a eu lieu le 15 février 1963. C’était un match amical, qui s’est terminée par un nul, 1-1.



Les deux équipes se sont affrontées 16 fois pour des rencontres amicales. On peut citer celles du 16 mars 1965 et du 17 mai 1970, lors desquelles la Guinée a été sans pitié pour le Sénégal, 5-0, 4-0.



Les deux équipes se sont croisées 11 fois en Coupe Amílcar-Cabral et une fois en Coupe de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest en 1985.