CAN 2023 : la HACA annonce la correction de "la différence de temps de réception" entre la RTI, NCI et Canal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2023 : la HACA annonce la correction de "la différence de temps de réception" entre la RTI, NCI et Canal Publié le lundi 22 janvier 2024 | aDakar.com

© Abidjan.net par Franck N’Guessan

CAN 2023 :Séance d`entraînement des Éléphants avant le match contre la Guinée Équatoriale

Les Éléphants de Côte d`Ivoire ont eu une dernière séance d`entraînement ce dimanche 21 janvier 2024 au stade du lycée technique, à la veille de leur dernier match de poule contre la Guinée-Équatoriale. Tweet

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) de Côte d’Ivoire a annoncé, dans un communiqué parvenu ce lundi 22 janvier 2024, la correction de "la différence de temps de réception" entre la RTI, NCI et Canal, trois (3) chaibes diffusant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023.

Cette décision, précise le communiqué, implique que les chaînes concernées diffuseront les images de la compétition "sans différence de temps entre elles".

"Ainsi, aucune des trois chaînes n'enregistrera de retard ou d'avance dans les images émises par rapport aux deux autres chaînes", présence le texte.

En outre, la HACA rappelle "l'obligation faites aux distributeurs de distribuer toutes les chaînes avec la même qualité d'image et dans les mêmes conditions", conclut le communiqué.



Rk