Kaba Diawara met en garde les Lions du Sénégal Publié le lundi 22 janvier 2024

© Autre presse par DR

Kaba Diawara met en garde les Lions du Sénégal

L'entraîneur de la Guinée Conakry promet un match difficile à Aliou Cissé et ses "Lions".



La victoire 1-0 de la Guinée dirigée par Kaba Diawara sur la Gambie de Tom Saintfiet, le vendredi 19 janvier 2024 au stade de Yamoussoukro, a positionné l’équipe en seconde place de leur groupe C avant leur confrontation avec le Sénégal. Ce succès leur ouvre la voie vers les huitièmes de finale de la CAN 2023.