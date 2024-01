Famille sénégalaise tuée à Denver: un suspect passe aux aveux - adakar.com

Famille sénégalaise tuée à Denver: un suspect passe aux aveux Publié le lundi 22 janvier 2024

Un suspect de 19 ans a plaidé coupable de meurtre dans l'incendie du Green Valley Ranch qui a tué 5 membres de sa famille.

Un homme de 19 ans a plaidé coupable vendredi de meurtre au deuxième degré pour avoir déclenché l'incendie d'une maison qui a tué cinq personnes dans le quartier de Green Valley Ranch à Denver il y a plus de trois ans.

Gavin Seymour a plaidé coupable dans l'incendie du 5 août 2020 qui a tué cinq membres d'une famille sénégalaise dans une maison de Truckee Street. Il risque entre 16 et 40 ans de prison pour le seul chef d'accusation de meurtre au deuxième degré, une fourchette de peines sur laquelle les procureurs et les avocats de la défense se sont mis d'accord dans le cadre de l'accord.



Soixante autres accusations portées contre Seymour ont été rejetées dans le cadre de l'accord de plaidoyer. "Coupable", a déclaré Seymour lorsqu'on lui a demandé son plaidoyer vendredi matin devant le tribunal de district de Denver, repris par Denver Post.



Seymour et deux autres adolescents – Kevin Bui et Dillon Siebert – ont été accusés d'avoir intentionnellement mis le feu à la maison au milieu de la nuit. Djibril Diol, 29 ans ; Adja Diol, 23 ans ; Khadija Diol, 2 ans ; Hassan Diol, 25 ans ; et Hawa Baye, 6 mois, ont été tués dans l'incendie.



Les enquêteurs pensent que Bui pensait à tort que quelqu'un qui avait volé son téléphone vivait dans la maison et a incendié la maison pour se venger.