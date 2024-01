CAN 2023/Guinée VS Gambie: six supporters guinéens décèdent durant la célébration de la victoire à Conakry - adakar.com

Publié le lundi 22 janvier 2024

CAN 2023/Guinée VS Gambie: six supporters guinéens décèdent durant la célébration de la victoire à Conakry

Six supporters guinéens sont décédés à Conakry durant la célébration de la victoire (1-0) de la Guinée, à l'issue de la rencontre les opposant à la Gambie vendredi dernier pour le compte des deuxièmes journées de la coupe d'Afrique des nations 2023 en Côte d'Ivoire.



Selon l'Équipe qui rapporte l'information, ce lundi 22 janvier 2024, la célébration de la victoire guinéenne a causé de vastes mouvements de foules dans la capitale, avec des jeunes à motos et d'autres sur des capots de voitures. Cependant ces mouvements ont causé le trépas de six personnes et blessé une dizaine de personnes.

Face à cette situation, la Fédération guinéenne de football a réagi, invitant le peuples guinéens à célébrer, de manière très mesurée, ces moments qui font la joie de la nation en faisant très attention à ne pas se mettre en danger, car le but du football est d'apporter la joie et non d'endeuiller des familles.



