CAN 2023/Forfait: Mo Salah attendu à Liverpool pour des soins - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2023/Forfait: Mo Salah attendu à Liverpool pour des soins Publié le lundi 22 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

CAN 2023/Forfait: Mo Salah attendu à Liverpool pour des soins

Tweet

L'attaquant des Pharaons d'Egypte, Moh Salah, est attendu à Liverpool, son club en Angleterre, pour bénéficier des soins plus appropriés dûs à sa blessure contractée lors du second match face au Ghana, a-t-on appris ce lundi 22 janvier 2024.



Cette décision importante a été prise conjointement entre la fédération égyptienne, et le club de l'attaquant l'a confirmée dimanche par Jürgen Klopp à l'issue de la victoire face à Bournemouth, en conférence de presse.

Moh Salah, forfait pour le reste de la compétition africaine, pourrait rejoindre sa sélection si tout s'améliore pour lui. Mais, c'est uniquement qu'en cas de demi-finale ou finale qu'il pourrait aider son équipe à briller sur le toit de l'Afrique le 11 février 2024. Une condition qui reste à voir dans cette compétition aux nombreuses surprises.



HB