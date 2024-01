Nations unies: l’OIM lance un appel pour la mobilisation de 7,9 milliards de dollars pour faire face aux défis des migrations - adakar.com

© Autre presse par DR

l’immigration en Méditerranée

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM), l'agence des Nations Unies dédiée aux migrations, a lancé ce lundi 22 janvier un appel à financement historique de 7,9 milliards de dollars pour répondre aux défis de plus en plus pressants des déplacements de populations, a-t-on appris.



Dans un contexte financier difficile pour les organisations humanitaires, confrontées à de nombreuses crises humanitaires, l'OIM justifie cette demande de fonds pour l'année 2024.



« Les migrations irrégulières et forcées ont atteint des niveaux sans précédent, et les défis auxquels nous sommes confrontés sont de plus en plus complexes », a souligné la cheffe de l'OIM, Amy Pope. Face à cette réalité, l'appel à financement vise à garantir les ressources nécessaires pour faire face aux conséquences humanitaires des mouvements migratoires à grande échelle.



L'OIM s'engage à utiliser ces fonds pour répondre aux besoins croissants des personnes déplacées, offrir une assistance humanitaire, et mettre en place des programmes visant à atténuer les causes profondes des migrations forcées. Cet appel intervient à un moment critique, où les organisations humanitaires font face à des défis multiples et doivent intensifier leurs efforts pour répondre aux besoins des populations affectées par diverses crises dans le monde.



HB