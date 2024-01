CAN : l’Afrique du Sud se relance aux dépens de la Namibie surclassée 4-0 - adakar.com

CAN : l'Afrique du Sud se relance aux dépens de la Namibie surclassée 4-0 Publié le lundi 22 janvier 2024 | AFP

© Autre presse par DR

CAN : l`Afrique du Sud se relance aux dépens de la Namibie surclassée 4-0

L'Afrique du Sud, battue par le Mali (2-0) lors du premier match, s'est brillamment relancée dimanche à Korhogo (Côte d'Ivoire) en battant la Namibie 4 à 0 lors de la 2e journée du groupe E de la Coupe d'Afrique des nations.



Du coup les Bafana Bafana grimpent de la quatrième à la deuxième place, à égalité de points (3) avec leurs adversaires du jour qui l'avaient emporté 1 à 0 contre la Tunisie lors de la journée inaugurale.



Le Mali est premier du groupe avec quatre points après son match nul contre la Tunisie (1-1) samedi, et avant la dernière journée mercredi prochain qui proposera les affiches Namibie-Mali et Afrique du Sud-Tunisie.



Au stade Amadou Gon Coulibaly, les Sud-Africains menaient 3-0 à la mi-temps.



Percy Tau a ouvert la marque sur un penalty accordé après visionnage de la vidéo assistance pour une main de Riaan Hanamub (14e).



Themba Zwane a aggravé le score d'une reprise imparable au point de penalty sur un centre en retrait de Thapelo Morena (25e).



Zwane a ensuite réussi un doublé et assommé les Namibiens sur un débordement côté gauche de la surface et une frappe enroulée du droit (40e).



Les Bafana Bafana ont clos la marque et leur démonstration par Thapelo Maseko, lancé de loin, qui s'en est allé tromper le gardien namibien Lloyd Junior Kazapua (76e).



bvo/nip