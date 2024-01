MEDICAMENTS GENERIQUES - Soutien de la SFI à Duopharm pour une usine au Sénégal - adakar.com

La Société financière internationale (SFI) s’est engagée à soutenir la firme pharmaceutique Duopharm dans le développement d’une usine locale de fabrication de médicaments génériques, avec l’objectif de réduire d’au moins 50% l’importation de médicaments du Sénégal à l’horizon 2035. L’annonce a été faite à Dakar la semaine dernière par Olivier Buyoya, directeur Afrique de l’Ouest de la SFI, filiale de la Banque mondiale. Le montant engagé n’a pas été précisé.



Active depuis novembre 2010 dans la distribution de médicaments et produits parapharmaceutiques, Duopharm vise à réduire d’au moins 50% les importations de médicaments au Sénégal d’ici 2035 grâce à cette usine. En 2022, le Sénégal a dépensé plus de 170 milliards FCFA pour assurer à 80% la couverture de ses besoins en médicaments.



Ce projet d’usine de fabrication de médicaments donnera un élan à l’industrie pharmaceutique au Sénégal, à travers l’amélioration de la production locale de médicaments essentiels et la réduction des importations de médicaments. Duopharm avait déjà bénéficié en 2018 d’un accompagnement technique de l’agence française Proparco, portant sur l’optimisation de sa chaine logistique et le renforcement de l’efficacité énergétique de ses bâtiments. Pour le continent africain, c’est plus de 70% des médicaments qui sont importés, pour un coût annuel estimé à 14 milliards USD selon des données exploitées par la Banque africaine de développement.