Opposés à la RDC pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la CAN 2023 dans le groupe F, les Lions de l’Atlas n’ont pas pu enchainer un second succès consécutif et composter directement leur ticket pour le second tour.



Après avoir mené très tôt dans le match grâce à Hakimi, Walid Regragui et ses hommes ont été rejoint en seconde période (1-1)



Les Lions de l’Atlas ont pris l’avantage après seulement six minutes. C’est Achraf Hakimi qui trouve le chemin des filets sur un service d’Hakim Ziyech.



Mais la RD Congo a la possibilité de revenir à la marque à la 42ème minute lorsqu’elle bénéficie d’un penalty après l’intervention de la VAR. Une occasion en or vendangée par Cédric Bakambu qui trouve le poteau sortant.



Cependant, les Léopards trouvent finalement l’égalisation à 15 minutes de la fin grâce à Silas Katompa Mvumpa qui a converti une passe d’Elia Meschack.



Le score restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final. Toutes les deux équipes gardent l’espoir de passer en huitièmes de finale.



Le Maroc garde la tête de la poule F avec 4 points. La RDC est deuxième avec 2 points en attendant le score du match Zambie-Tanzanie.



Le Maroc affrontera ensuite la Zambie tandis que la RD Congo sera face à la Tanzanie pour le compte de la troisième et dernière journée.