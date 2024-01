CAN-Groupe F/Maroc-RD Congo : 1-1 - adakar.com

CAN-Groupe F/Maroc-RD Congo : 1-1 Publié le dimanche 21 janvier 2024 | AFP

© AFP par Dr

CAN-Groupe F/Maroc-RD Congo : 1-1

Longtemps devant au score mais trop attentiste, le Maroc s'est fait rejoindre par la République Démocratique du Congo (1-1), dimanche à San Pédro (Côte d'Ivoire), et devra patienter pour valider sa place en huitièmes de finale de la CAN.



Larges vainqueurs de la Tanzanie en ouverture (3-0), les Lions de l'Atlas pensaient enchaîner face à la RDC de Chancel Mbemba et Gaël Kakuta. Alors qu'ils menaient depuis la 6e minute, les demi-finalistes du dernier Mondial ont finalement crassé à la 76e.



Les Marocains restent certes leaders du groupe F et en scrutin favorable avec 4 points, mais ce match nul relance le suspense. La RDC remonte à la 2e place (2 pts) en attendant le match de la Zambie (3e, 1 pt), qui affronte en début de soirée la Tanzanie. Le Maroc jouera sa place en huitièmes face à la Zambie mercredi.



Les hommes de Walid Regragui, demi-finalistes du Mondial-2022 au Qatar, une première pour une nation africaine, figurent parmi les grands favoris de la CAN, qu'ils n'ont cependant plus remportée depuis 1976.



Face à la RDC, les Lions de l'Atlas ont parfaitement entamé la rencontre en ouvrant le score grâce à Achraf Hakimi. L'arrière droit du PSG a repris de volée du droit un corner frappé par Hakim Ziyech (6e).



Quelques minutes plus tôt, Hakimi, passeur décisif contre la Tanzanie, avait parfaitement servi Youssef En-Nesyri dans la surface. Mais le gardien congolais Lionel Mpasi avait repoussé en corner la tête du joueur du Séville FC.



Les Léopards ont ensuite tenté de réagir. Un coup franc excentré de Kakuta, dévié par Selim Amallah, est passé devant Mbemba sans que celui-ci ne puisse le reprendre au deuxième poteau (33e).



L'intervention d'Amallah a fait des dégâts. Inonga Baka, touché à la tête dans son duel avec le Marocain, a d'abord dû se faire poser un large bandage. Après intervention de la VAR, l'arbitre a ensuite accordé un penalty aux Congolais, estimant qu'Amallah avait également touché le ballon de la main.



Mais Cédric Bakambu a envoyé sa tentative sur le montant droit du but de Yassine Bounou (42e).



Se contentant de gérer, les Marocains ont été mis en danger par la RDC en deuxième période à l'image de la reprise de Dylan Batubinsika, déviée par Amallah (48e), passée à côté du but.



Les Lions de l'Atlas ont fini par concéder l'égalisation en fin de rencontre lorsque l'attaquant de Stuttgart Silas Wamangituka a repris un centre en retrait de Meschack Elia (76e).



Les Marocains auraient même pu encaisser un deuxième mais sans un sauvetage dans la surface d'Hakimi (79e) ou une claquette du bout des gants de Bounou sur une frappe de Mayele (90+1).



