Sénégal/BCEAO : l’agence de Saint Louis inaugurée en présence du Ministre Adama Coulibaly - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal/BCEAO : l’agence de Saint Louis inaugurée en présence du Ministre Adama Coulibaly Publié le dimanche 21 janvier 2024 | BCEAO

© aDakar.com par CK

5ème Revue Annuelle des Réformes, politiques, projets et programmes de l’UEMOA

Lundi 25 novembre 2019.Abidjan. Le ministre de l`economie et des finances, Adama Coulibaly a procédé à l`ouverture des travaux des résultats d`évaluation de la 5ème Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l`Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en Côte d`Ivoire. Tweet

La BCEAO a désormais une agence régionale à Saint-Louis au Nord du Sénégal, après celles de Kaolack et Ziguinchor situées respectivement au Centre et au Sud du pays. Ensemble immobilier moderne composé d’un bâtiment R+2 à usage de bureaux, de deux (2) résidences R+1, d’annexes et de locaux techniques, cette agence s’affirme par la rectitude de la “ligne’’ et une utilisation abondante de la transparence à travers les ouvertures et les cloisons en vitre protégées contre l’ensoleillement. Elle a été inaugurée ce vendredi 19 janvier 2024 par le Président du Sénégal, Macky Sall, en présence de plusieurs personnalités dont le Ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, par ailleurs Président du Conseil des Ministres de l'UMOA, de son collègue sénégalais, Mamadou Moustapha Ba, et du Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou.



Ces personnalités y compris le Chef d’Etat sénégalais ont été immortalisées sur la plaque inaugurale de l’édifice bancaire. « Ce jour 19 janvier 2024, à Saint-Louis, a été inauguré cet immeuble de l’agence auxiliaire de la BCEAO par Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, en présence de Monsieur Adama Coulibaly, Ministre des Finances et du Budget de la République de Côte d’Ivoire, étant Président du Conseil des Ministres de l’UEMOA, Monsieur Mamadou Moustapha Ba, Ministre des Finances et du Budget de la République du Sénégal, Monsieur Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest », peut-on lire en effet sur cette plaque. Outre le dévoilement de ladite plaque, la remise de la médaille inaugurale au Chef d’Etat sénégalais, une visite guidée des locaux et les allocutions ont été les autres temps forts de cette cérémonie d’inauguration.



Ainsi au titre des allocutions, le Président Macky Sall a souligné que le choix de Saint-Louis pour abriter la troisième agence auxiliaire de son pays est pertinent parce que c'est dans cette ville que la Banque du Sénégal chargée de l'émission monétaire avait été installée en 1855. D'une certaine façon, a-t-il poursuivi, il s'agit d'un juste retour aux sources. Le président sénégalais a également souhaité l'installation d'une agence auxiliaire à Tambacounda (à l'Est du Sénégal) pour « être conforme à l'équité territoriale » voulue. En outre, tout en relevant que l'UMOA et la BCEAO viennent de franchir 60 ans d'existence et sans omettre de rappeler que l'UEMOA a fêté récemment ses 30 ans, il s’est félicité des performances « remarquables » réalisées par les pays membres de ces institutions sur le chemin de l'intégration.



Pour sa part, le Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, a rappelé que l'installation de cette agence à Saint-Louis s'inscrit dans le cadre du programme d'extension du réseau des agences de la BCEAO. L'objectif visé étant, selon lui, d'accompagner le système bancaire dans son implantation dans les régions, de promouvoir la bancarisation et d'améliorer la circulation fiduciaire. « Au plan de la circulation fiduciaire, les versements et retraits aux guichets des banques de la région Nord du Sénégal se sont en moyenne chiffrés par an, respectivement à 1028 milliards de FCFA et 619 milliards au cours des années 2021 et 2022, soit un flux annuel moyen de près de 1650 milliards. Ce flux représente environ 20% des flux totaux des versements et retraits de la clientèle des guichets au Sénégal », a-t-il ajouté.



Quant au mot de bienvenue, il a été dit par le maire de Saint-Louis, Mansour Faye. Il faut enfin noter que l'agence auxiliaire de la BCEAO de Saint-Louis est située sur la route de Khor. Bâtie sur un espace d’environ 2 hectares, elle a été construite en 47 mois.



An