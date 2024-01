Candidatures rejetées de K.Wade et O.Sonko : Mimi Touré invite à un engagement renforcé pour élire le bon candidat capable de tout changer - adakar.com

News Politique Article Politique Candidatures rejetées de K.Wade et O.Sonko : Mimi Touré invite à un engagement renforcé pour élire le bon candidat capable de tout changer Publié le dimanche 21 janvier 2024 | aDakar.com

L'opposante Aminata Touré, a lancé un message d'engagement renforcé aux patriotes pour élire le bon candidat capable de véritablement tout changer, à l'issue de la publication des candidats officiels en lice pour la présidentielle, excluant Karim Wade et Ousmane Sonko, son compagnon d'arme.



Dans une publication en date de ce dimanche 21 janvier 2024, Mimi Touré a écrit,



Chers amis, chères amies de Mimi 2024

Chers milliers de parrains,

Sans grande surprise, le Conseil Constitutionnel a confirmé la volonté du Président Macky Sall de nous écarter injustement de l’élection présidentielle après nous avoir illégalement expulsé de l’Assemblée nationale.

Cette nouvelle forfaiture ne fait que renforcer notre volonté d’en finir définitivement avec son régime en contribuant à battre le candidat de Benno Bokk Yaakaar Amadou Bâ qui ne devra pas aller au second tour.

Nous serons actifs dans l’élection à venir en soutenant le candidat capable d’incarner un changement véritable. Nous organiserons rapidement nos consultations internes pour choisir le bon candidat.

Je vous remercie tous pour votre soutien sans faille.

Plus que jamais, restons engagés pour le Sénégal.



