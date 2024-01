Aliou Cissé victime d’un malaise et hospitalisé - adakar.com

News Sport Article Sport Aliou Cissé victime d’un malaise et hospitalisé Publié le dimanche 21 janvier 2024 | www.pulse.sn

Aliou Cissé, sélectionneur national du Sénégal

Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, a été victime d'un petit malaise, vendredi soir, a été admis à l'hôpital. Mais il irait mieux et devrait sortir vite.



Selon El Hadji Diouf, qui s’est entraîné avec les Lions à l’annexe du stade Charles Konan Banny, Cissé a eu des douleurs au ventre. L'ancien avant-centre a donné des nouvelles rassurantes sur son ex coéquipier.



‘‘On sait qu'il y a beaucoup de stress dans le football de haut niveau et ça se manifeste souvent par des douleurs au ventre. Aliou avait des maux de ventre avant et après le match.